Каморка
Глагол, Большой проспект Петроградской стороны, 81
Начало:
Завершение:
500₽
Возраст 18+
Стендап
Концерты
Про событие
Вокалистки-юмористки и музыкальный бэнд будут покорять тебя сочинением песен прямо здесь и сейчас из твоих историй, а также музыкальными импровизациями на инструментах. Приходи на самое женственное, сильное и независимое музыкальное шоу. Ты — муза, соавтор, бэк-вокалист и иногда даже фронт мэн.
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