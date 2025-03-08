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Каморка

Глагол, Большой проспект Петроградской стороны, 81

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500₽
Возраст 18+
Стендап
Концерты

Про событие

Вокалистки-юмористки и музыкальный бэнд будут покорять тебя сочинением песен прямо здесь и сейчас из твоих историй, а также музыкальными импровизациями на инструментах. Приходи на самое женственное, сильное и независимое музыкальное шоу. Ты — муза, соавтор, бэк-вокалист и иногда даже фронт мэн.

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