Вокалистки-юмористки и музыкальный бэнд будут покорять тебя сочинением песен прямо здесь и сейчас из твоих историй, а также музыкальными импровизациями на инструментах. Приходи на самое женственное, сильное и независимое музыкальное шоу. Ты — муза, соавтор, бэк-вокалист и иногда даже фронт мэн.