Камера Обскура
Karlsson Haus, Кирочная улица, 67с2
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от 1500₽ до 2200₽
Возраст 18+
Спектакли
Про событие
Психологический триллер о запретной страсти и тайных желаниях. В «тёмной комнате» зритель становится свидетелем внутренних противоречий героев, их стремлений к удовольствию и личному счастью. Режиссёр Сергей Бызгу показывает, как увлечение может менять жизнь и какую цену приходится за это платить. Спектакль о тонких гранях человеческих отношений, соблазнах и ответственности за свои решения. Продолжительность: 3 часа 30 минут с антрактом. Ближайшие даты: 17 сентября, 29 сентября, 1 октября, 2 октября
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