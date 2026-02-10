Психологический триллер о запретной страсти и тайных желаниях. В «тёмной комнате» зритель становится свидетелем внутренних противоречий героев, их стремлений к удовольствию и личному счастью. Режиссёр Сергей Бызгу показывает, как увлечение может менять жизнь и какую цену приходится за это платить. Спектакль о тонких гранях человеческих отношений, соблазнах и ответственности за свои решения. Продолжительность: 3 часа 30 минут с антрактом. Ближайшие даты: 17 сентября, 29 сентября, 1 октября, 2 октября