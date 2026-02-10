Камбэк басов и вайба (Bass & Vibes comeback)
улица Рубинштейна, 28Д
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Завершение:
от 1₽ до 3000₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Ночь мощного и качественного драм энд басса. Звезды сойдутся таким образом, что в Птичке соберутся артисты, объединенные любовью к драм-н-бейс культуре, которые будут раздавать мощный саунд до самого рассвета. В эту волшебную ночь ребята раскроют всю палитру звучания драм энд Басс, и создадут неповторимую атмосферу и энергетику на танцполе. Вход: донат Диджеи: Sinister SunSarah Outside Detonator WERTELL ISSIKI
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