Ночь мощного и качественного драм энд басса. Звезды сойдутся таким образом, что в Птичке соберутся артисты, объединенные любовью к драм-н-бейс культуре, которые будут раздавать мощный саунд до самого рассвета. В эту волшебную ночь ребята раскроют всю палитру звучания драм энд Басс, и создадут неповторимую атмосферу и энергетику на танцполе. Вход: донат Диджеи: Sinister SunSarah Outside Detonator WERTELL ISSIKI