Ежегодный фестиваль «Фазы чтения». В этом году вечеринка книжных фанатов пройдёт уже в десятый раз и будет посвящена 80-летию библиотеки. Тема юбилейной встречи: «Как есть». Поговорят о еде во всех её проявлениях: от гастрономических традиций разных стран и литературных историй до науки о вкусе и любимых семейных рецептов. Ведь еда – это не только то, что у нас на тарелке, но и воспоминания, культура, привычки и истории, которыми мы делимся друг с другом. Особое место на фестивале займёт Охта. Вспомнят, чем она кормила Петербург, заглянут в гастрономическое прошлое района и узнаешь, как менялись вкусы и повседневные привычки его жителей. История Охты оживёт в оформлении фестивального пространства и тематической фотозоне.