Лекция с практической частью, во время которой ты сможешь получить консультацию и индивидуальные рекомендации по работе над осанкой. Рассмотришь движение с разных точек зрения: физической, психологической и химической. Поговоришь об осанке в контексте эволюции человека и о том, куда сегодня движется наш вид. Разберёшься, что такое травма и как она влияет на самочувствие. Узнаешь, откуда берётся боль в шее, почему хочется сидеть, положив ногу на ногу, почему с годами становится сложнее двигаться и что с этим делать. Как выбрать занятия физкультурой по душе и зачем они вообще нужны, если пока и так всё нормально? Узнаешь об уникальном и очень редком направлении — занятиях «Альфа Гравити» на Петроградской стороне. Ведущая — Маргарита Сорокина.