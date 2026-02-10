Школа любви (Loveschool)
улица Некрасова, 3-5
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Завершение:
от 800₽ до 1500₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Школа любви (Loveschool) — одна из мощнейших городских андеграундных электронных вечеринок с богатой историей. Её бессменный лидер и организатор Костя Лавски входит в число российских диджеев-первопроходцев, а также является одним из ведущих современных музыкантов/продюсеров в жанре прогрессивного хауса. Отточенное годами мастерство, уникальная личная коллекция, колоссальный объём свежей и неизданной музыки превращают каждую такую встречу в яркий праздник, наполненный гипнотичными ритмами и атмосферными мелодиями. Здесь заводят друзей, влюбляются и путешествуют по неизведанным магическим гармониям.
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