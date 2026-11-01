В уютном зале Яани Кирик состоится яркий джазовый концерт, в котором собраны самые популярные и любимые всеми джазовые произведения в исполнении виртуозного бэнда Юлии Худяковой. Луи Армстронг, Фрэнк Синатра, Элла Фицджеральд и другие хиты в свете сотен свечей на сцене Яани Кирик.