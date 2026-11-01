Джаз при свечах
улица Декабристов, 54
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от 1500₽ до 2800₽
Возраст 6+
Концерты
Про событие
В уютном зале Яани Кирик состоится яркий джазовый концерт, в котором собраны самые популярные и любимые всеми джазовые произведения в исполнении виртуозного бэнда Юлии Худяковой. Луи Армстронг, Фрэнк Синатра, Элла Фицджеральд и другие хиты в свете сотен свечей на сцене Яани Кирик.
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