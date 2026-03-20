Эта история известна всем. Каждый знает её героев и без сомнения назовёт предателя. Но что если всё не так просто? Что если взглянуть на Иуду, как на искаженное отражение, на неотделимую тень Христа? Или худший из людей не достоин такого внимания? В спектакле Романа Муромцева по повести Леонида Андреева нескладный скрюченный человек из Кариота борется со своими искушениями, принимает собственные крестные муки и находит предназначенное только ему одному место рядом с Учителем. Спектакль художественной мастерской театра «Воркута» по повести Леонида Андреева.