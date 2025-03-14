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Иван Шумейко

9-я линия Васильевского острова, 54

Начало:

Завершение:

350₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Профессиональный стендап-комик Иван Шумейко с образованием врача-психотерапевта проведёт сеанс смехотерапии, где разберёт свои проблемы и затронет проблемы зрителей, приправляя это всё юмором и фактами из психологии. Полтора часа интерактивной стендап комедии от дипломированного врача-психотерапевта. С этой программой он объездил уже более 20-ти городов России. Уж поверь, в этот вечер каждый зритель сможет получить необходимую ему психологическую или юмористическую помощь. Тебя также ожидает превосходная авторская кухня и бар с крафтовыми напитками по очень вкусным и приятным ценам. Оплата на входе.

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