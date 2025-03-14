Профессиональный стендап-комик Иван Шумейко с образованием врача-психотерапевта проведёт сеанс смехотерапии, где разберёт свои проблемы и затронет проблемы зрителей, приправляя это всё юмором и фактами из психологии. Полтора часа интерактивной стендап комедии от дипломированного врача-психотерапевта. С этой программой он объездил уже более 20-ти городов России. Уж поверь, в этот вечер каждый зритель сможет получить необходимую ему психологическую или юмористическую помощь. Тебя также ожидает превосходная авторская кухня и бар с крафтовыми напитками по очень вкусным и приятным ценам. Оплата на входе.