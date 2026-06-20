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Иван Колесников. Съёмка стендап концерта. 2 мотор

Хоуми
Литейный просп., 17-19

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Съёмка сольного концерта Питерский независимый комик, чьи шутки ты мог видеть в VK Open Mic, на его канале или живых выступлениях, расскажет час своих лучших шуток. Хороший альтернативный угар для любителей нетривиальной и живой комедии. Убедительно просят надеть тёмную или чёрную одежду на мероприятие. Так ты поможешь сделать качество съёмки лучше.

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