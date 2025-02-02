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Иван Бунин. Четыре смерти про любовь.

Парнас
улица Николя Рубцова, дом 5

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Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Спектакли

Про событие

Четыре рассказа - одна актриса. Спектакль состоит из четырёх знаменитых рассказов Ивана Бунина: «Стёпа», «Лёгкое дыхание», «Кавказ» и «Холодная осень». Четыре истории дрожат нервами разных поколений, живут уливительно разной любовью и звучат голосами современной музыки. Режиссер: Александр Синотов. В ролях: Воронцова Дарья. Серафим Синотов, композитор и аранжировщик.

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