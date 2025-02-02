Иван Бунин. Четыре смерти про любовь.
улица Николя Рубцова, дом 5
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Бесплатно
Возраст 16+
Спектакли
Про событие
Четыре рассказа - одна актриса. Спектакль состоит из четырёх знаменитых рассказов Ивана Бунина: «Стёпа», «Лёгкое дыхание», «Кавказ» и «Холодная осень». Четыре истории дрожат нервами разных поколений, живут уливительно разной любовью и звучат голосами современной музыки. Режиссер: Александр Синотов. В ролях: Воронцова Дарья. Серафим Синотов, композитор и аранжировщик.
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