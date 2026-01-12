Сказкотерапевтическая игра по авторской методике, специально созданной для девочек, девушек и женщин, которые хотят найти источник силы, радости и вдохновения на пути к самопринятию и любви к себе. Знакомясь с историей каждого цветка, участница соприкасается со своей истинной природой и осознаёт потребность в уверенности и укреплении собственной индивидуальности. А взаимодействие с другими цветами помогает ей почувствовать единство женской природы. Ведущая — Ирина Красова.