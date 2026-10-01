Прошлое, которое ты ещё не слышал. Философия, юмор и абсурд сквозь века. Забудь про скучные учебники, школьные параграфы и сухие даты. Превращают историю в захватывающее интеллектуальное шоу. Каждый концерт — это абсолютно уникальное событие. Никаких повторяющихся тем и шуток: каждый раз выбирают новую историческую эпоху или легендарную личность, чтобы разобрать их на молекулы.