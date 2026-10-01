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  1. Санкт-Петербург
  2. События

Исторический стендап

Sumbur bar, Соляной переулок, 14

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от 600₽ до 1000₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Прошлое, которое ты ещё не слышал. Философия, юмор и абсурд сквозь века. Забудь про скучные учебники, школьные параграфы и сухие даты. Превращают историю в захватывающее интеллектуальное шоу. Каждый концерт — это абсолютно уникальное событие. Никаких повторяющихся тем и шуток: каждый раз выбирают новую историческую эпоху или легендарную личность, чтобы разобрать их на молекулы.

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