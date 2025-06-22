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Иштар спускается в Ад | 22 июня

Murk Pompous, Грузинская улица, 3к1В

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1000₽
Возраст 16+
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Концерты

Про событие

Концерт-перформанс по мотивам древней легенды. Премьера пройдёт двумя днями 21 и 22 июня в мастерской «Murk Pompous» на станции метро Волковская. Театральное действие, персонажи которого обличены в маски богов и сущностей потустороннего мира, повествует мрачную историю под музыку группы «Теневая Культура», погружая зрителей в спиритическое состояние. Ты станешь свидетелем мистической музыкальной мистерии. Музыкально-перформативное действо, в котором вавилонская богиня жизни, любви и войны — Иштар, спускается в преисподнюю, чтобы предстать перед своей сестрой, жестокой богиней смерти Эрешкигаль. Мероприятие представляет из себя полноценное театральное действие, это обуславливает обязательное соблюдение временных рамок — явка гостей не позднее 20:00. Количество мест ограничено, приобретай билеты заранее.

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