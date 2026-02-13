Теневая Культура: Иштар
Транспортный Переулок 10А
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от 700₽ до 1200₽
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Про событие
Древние мифы шумерского царства оживут под музыку группы «Теневая Культура» совместно с театром «Визионеры». Масштабный музыкальный спектакль в масках с элементами цифрового визуального искусства под названием «Иштар». История повествует о вавилонской богине жизни, любви и войны, которая спускается в подземное царство, чтобы предстать перед своей сестрой, жестокой богиней смерти Эрешкигаль.
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