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Теневая Культура: Иштар

Ласточка
Транспортный Переулок 10А

Начало:

Завершение:

от 700₽ до 1200₽
Возраст 16+
Выставки
Спектакли
Концерты

Про событие

Древние мифы шумерского царства оживут под музыку группы «Теневая Культура» совместно с театром «Визионеры». Масштабный музыкальный спектакль в масках с элементами цифрового визуального искусства под названием «Иштар». История повествует о вавилонской богине жизни, любви и войны, которая спускается в подземное царство, чтобы предстать перед своей сестрой, жестокой богиней смерти Эрешкигаль.

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