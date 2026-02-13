Древние мифы шумерского царства оживут под музыку группы «Теневая Культура» совместно с театром «Визионеры». Масштабный музыкальный спектакль в масках с элементами цифрового визуального искусства под названием «Иштар». История повествует о вавилонской богине жизни, любви и войны, которая спускается в подземное царство, чтобы предстать перед своей сестрой, жестокой богиней смерти Эрешкигаль.