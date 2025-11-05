Уникальный формат импровизации со зрителями. «Стендап Интуиция» — шоу, где комики угадывают профессии зрителей. Это испытание для твоего шестого чувства! Вместе с комиками ты будешь угадывать, кем работают наши гости. Если угадаешь — получишь подарок! Ну а если не угадаешь, не переживай, все всё равно весело проведут время. Приятный бонус — всем участникам шоу подарят мерч проекта «Стендап Интуиция», а выпуски шоу можно будет увидеть на YouTube или ВК канале Артёма Мамаева. Так что, возможно, ты прославишься! Состав: Артём Мамаев, Степа Марсель, Семён Голубь