Помнишь время, когда фотки со вспышкой были лучше любого фильтра, макияж переживал три вечеринки, а на репите были Arctic Monkeys и Crystal Castles? Вернёшься в эстетику конца нулевых и начала десятых — с инди-роком, электроникой и атмосферой вечеринок из старых музыкальных блогов Что будет: — два зала — танцы под инди-слиз и отдельное пространство для фото и общения — музыка, под которую хочется танцевать, даже если завтра на работу Доставай кожанку, размазанную подводку и всё, в чём ты выглядишь так, будто только что сбежали с концерта любимой группы