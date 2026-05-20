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Импров-шоу по мотивам Мушкетеров

Импров-клуб Манеж
Манежный переулок, 15-17

Начало:

Завершение:

700₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Импров-шоу по мотивам произведения Александра Дюма. Актёры возьмут персонажей из книги и создадут совершенно новую историю. Все диалоги, сюжетные повороты будут придуманы на ходу.

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