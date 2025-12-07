В квартире Сергея Довлатова, где когда-то читал свои первые стихи Бродский, проходят литературные квартирники в новом формате. Два актёра читают тексты друзей Довлатова — один от лица автора, другой от лица самого Довлатова, используя его эссе, письма и интервью. Уникальный формат от Петербургского независимого театра Lusores и ограниченное количество мест — делают каждое событие неповторимым. Каждый квартирник — уникален! После — камерное обсуждение со зрителями, где можно поделиться впечатлениями.