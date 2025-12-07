[отменено] Иммерсивный квартирник у Довлатова
У памятника С. Довлатову на ул. Рубинштейна, 23
Начало:
Завершение:
от 1944₽ до 1975₽
Возраст 18+
Спектакли
Про событие
В квартире Сергея Довлатова, где когда-то читал свои первые стихи Бродский, проходят литературные квартирники в новом формате. Два актёра читают тексты друзей Довлатова — один от лица автора, другой от лица самого Довлатова, используя его эссе, письма и интервью. Уникальный формат от Петербургского независимого театра Lusores и ограниченное количество мест — делают каждое событие неповторимым. Каждый квартирник — уникален! После — камерное обсуждение со зрителями, где можно поделиться впечатлениями.
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи