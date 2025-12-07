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[отменено] Иммерсивный квартирник у Довлатова

У памятника С. Довлатову на ул. Рубинштейна, 23

Начало:

Завершение:

от 1944₽ до 1975₽
Возраст 18+
Спектакли

Про событие

В квартире Сергея Довлатова, где когда-то читал свои первые стихи Бродский, проходят литературные квартирники в новом формате. Два актёра читают тексты друзей Довлатова — один от лица автора, другой от лица самого Довлатова, используя его эссе, письма и интервью. Уникальный формат от Петербургского независимого театра Lusores и ограниченное количество мест — делают каждое событие неповторимым. Каждый квартирник — уникален! После — камерное обсуждение со зрителями, где можно поделиться впечатлениями.

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