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Иммерсивный концерт «Застольные песни»

FreeDom
Казанская ул., 7

Начало:

Завершение:

от 1900₽ до 2300₽
Возраст 18+
Спектакли
Концерты
Необычное

Про событие

В неформальной обстановке разучишь застольные песни. «Петр Валентинович» — сообщество семи молодых музыкантов, фольклористов, певцов, танцоров, перформеров, педагогов и просто талантливых людей, которые собрались вместе, чтобы делать проект для души. Застолье — вещь изначально священная, и уже поэтому требующая песен. За столом пели о самом главном — любви, смерти, памятных событиях. Некоторые стихи русских поэтов позволяют относиться к ним, как к неким застольным текстам — композитор Александр Маноцков положил эти стихи на музыку, используя родные для него традиции (Грузинскую, Донскую, народного романса). А творческое объединение «Пётр Валентинович» в неформальной обстановке разучит эти песни вместе со слушателями. Для всех слушателей будут доступны тексты и партитуры всех исполняемых песен.

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