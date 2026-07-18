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[отменено] Иммерсивное стендап шоу «Штопанный Антон»

Popravka
Лиговский пр. 50, корп.4

Начало:

Завершение:

от 350₽ до 900₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Иммерсивный Стендап: Шоу без сценария и тормозов. Забудь про заученные монологи и шутки, которые ты уже видел в соцсетях. На этом шоу нет сценария, а главными соавторами комедии становишься ты сам. Иммерсивное стендап шоу — это чистая импровизация в реальном времени. Топовые комики выходят на сцену без заготовленного материала, чтобы создавать уникальный юмор здесь и сейчас, общаясь исключительно с залом. Что тебя ждёт: Комедия момента: Весь вечер строится на твоих историях, профессиях и мыслях, которые комики мгновенно превращают в гомерические разгоны. Добровольная прожарка: Готов к остроумному баттлу? Комики пройдутся по твоим ответам дерзко, смело и чертовски смешно. Стоп-слово: «Антон» За полный комфорт, поэтому интерактив — дело строго добровольное. Если внимание комиков станет слишком горячим или ты просто захочешь остаться в тени, скажи кодовое слово: «Антон». Комики тут же отступят и переключатся на другого. Твоя зона комфорта под надёжной защитой. Этот вечер будет уникальным, ведь повторить импровизацию невозможно. Занимай места (первые ряды — для самых смелых). По сб в 17:00

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