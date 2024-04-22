Сольный концерт Ильи Буржинского — комика и человека, человека и комика. Он поднялся на падениях в проекте Comedy Battle на ТНТ и теперь сможет поразить тебя не только великолепными бэкфлипами, но и рассмешить с помощью ярких импровизаций со зрителями и мощного материала. Борода входит в комплект.