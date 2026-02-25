Илья Буржинский. Проверочный стендап-концерт
ул. Восстания 24/27Б
Начало:
Завершение:
400₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Концерт Ильи, в основе которого лежит работа с жанром прямо на сцене. Заранее написанного материала нет, как и вовлечения в диалог зрителей. Есть только комик, пустой сет-лист и амбиция довести каждую мысль до хорошей и уникальной шутки.
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