Игра об Анне Франк. Семь Гульденов
проспект Стачек, 72
Начало:
Завершение:
1100₽
Возраст 12+
Спектакли
Про событие
Актриса на сцене проживает те дни из жизни Анны Франк, на которые укажет простой игральный кубик. Спектакль по дневниковым записям 13-летней Анны Франк, девочки, скрывающейся со своей семьёй в оккупированном Амстердаме от преследования нацистов, погружает зрителя в богатейший впечатлениями и чувствами мир подростка, с его проблемами и открытиями, горестями и радостями, конфликтами и примирениями. Дневник Анны Франк — это учебник, который дает возможность получить истинное представление о человеческих переживаниях и перенести это знание в настоящее и будущее. Спектакль по дневниковым записям 13-летней девочки, скрывающейся со своей семьёй в оккупированном Амстердаме от преследования нацистов, погружает зрителя в мир подростка, с его проблемами и открытиями, горестями и радостями, конфликтами и примирениями.
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Интересная задумка — рассказать историю еврейской девочки через игру в кости. А ведь это действительно так: большие люди вершат человеческие судьбы с такой легкостью, словно бросают игральные кубики, плохие дни случайным образом перемежаются с хорошими, радостные письма Анны тревожно прерываются обходом «игрового поля». Спектакль получился невероятно живым благодаря замечательной игре Ксении Плюсниной, которая смогла передать непосредственность 14-летней девочки, ее жизнерадостность, романтичность и надежду на то, что ужас войны и заточения в убежище когда-нибудь закончится... Примечательно разрушение 4ой стены — взаимодействие со зрителем, возможность вершить ход игры. Итоги в конце довели до слез. Весь спектакль удавалось держаться отдаленно от контекста происходящего, однако все точки в истории семьи несчастной девочки были расставлены.