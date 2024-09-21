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Игра об Анне Франк. Семь Гульденов

Социально-художественный театр
проспект Стачек, 72

Начало:

Завершение:

1100₽
Возраст 12+
Спектакли

Про событие

Актриса на сцене проживает те дни из жизни Анны Франк, на которые укажет простой игральный кубик. Спектакль по дневниковым записям 13-летней Анны Франк, девочки, скрывающейся со своей семьёй в оккупированном Амстердаме от преследования нацистов, погружает зрителя в богатейший впечатлениями и чувствами мир подростка, с его проблемами и открытиями, горестями и радостями, конфликтами и примирениями. Дневник Анны Франк — это учебник, который дает возможность получить истинное представление о человеческих переживаниях и перенести это знание в настоящее и будущее. Спектакль по дневниковым записям 13-летней девочки, скрывающейся со своей семьёй в оккупированном Амстердаме от преследования нацистов, погружает зрителя в мир подростка, с его проблемами и открытиями, горестями и радостями, конфликтами и примирениями.

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Комментарии

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Таня
15 апреля 2024, 03:45

Интересная задумка — рассказать историю еврейской девочки через игру в кости. А ведь это действительно так: большие люди вершат человеческие судьбы с такой легкостью, словно бросают игральные кубики, плохие дни случайным образом перемежаются с хорошими, радостные письма Анны тревожно прерываются обходом «игрового поля». Спектакль получился невероятно живым благодаря замечательной игре Ксении Плюсниной, которая смогла передать непосредственность 14-летней девочки, ее жизнерадостность, романтичность и надежду на то, что ужас войны и заточения в убежище когда-нибудь закончится... Примечательно разрушение 4ой стены — взаимодействие со зрителем, возможность вершить ход игры. Итоги в конце довели до слез. Весь спектакль удавалось держаться отдаленно от контекста происходящего, однако все точки в истории семьи несчастной девочки были расставлены.

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