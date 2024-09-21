Актриса на сцене проживает те дни из жизни Анны Франк, на которые укажет простой игральный кубик. Спектакль по дневниковым записям 13-летней Анны Франк, девочки, скрывающейся со своей семьёй в оккупированном Амстердаме от преследования нацистов, погружает зрителя в богатейший впечатлениями и чувствами мир подростка, с его проблемами и открытиями, горестями и радостями, конфликтами и примирениями. Дневник Анны Франк — это учебник, который дает возможность получить истинное представление о человеческих переживаниях и перенести это знание в настоящее и будущее. Спектакль по дневниковым записям 13-летней девочки, скрывающейся со своей семьёй в оккупированном Амстердаме от преследования нацистов, погружает зрителя в мир подростка, с его проблемами и открытиями, горестями и радостями, конфликтами и примирениями.