Почему в твоей жизни всё повторяется? Снова похожие отношения. Снова те же конфликты. Снова обещаешь себе поступить иначе, но в какой-то момент всё возвращается на круги своя. А что, если за три часа попробовать разобраться, почему так происходит? Это камерная встреча, где объединились семейная психология и трансформационная игра «Лила». Чем она отличается от обычной игры «Лила»? Тебе не придётся играть 6 часов и самостоятельно разбираться в полученных впечатлениях. Здесь создали сокращённый формат с сопровождением семейного психолога, чтобы сосредоточиться на твоём конкретном повторяющемся сценарии. С чем ты уйдёшь: — с более ясным пониманием своего повторяющегося сценария; — с новыми вопросами и наблюдениями о себе; — с индивидуальным опорным листом, который останется с тобой и поможет возвращаться к сделанным выводам; — с конкретными ориентирами для дальнейших изменений.