Художник Дэвид Бромли: свет после темноты
Ковенский переулок, 14
Начало:
Завершение:
от 750₽ до 870₽
Возраст 18+
Кино
Фестивали
Про событие
Сейчас Дэвид успешно совмещает все сферы своей жизни: творчество, карьеру, семью. Но так было не всегда: в его жизни были разные периоды. Дэвид Бромли обнаружил, что творчество помогает заглушать голоса в его голове и находить красоту в мире, «искусство спасло мне жизнь» — говорит он сам. Жанр: документальное кино. На языке оригинала с русскими субтитрами.
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