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Художник Дэвид Бромли: свет после темноты

Out Cinema
Ковенский переулок, 14

Начало:

Завершение:

от 750₽ до 870₽
Возраст 18+
Кино
Фестивали

Про событие

Сейчас Дэвид успешно совмещает все сферы своей жизни: творчество, карьеру, семью. Но так было не всегда: в его жизни были разные периоды. Дэвид Бромли обнаружил, что творчество помогает заглушать голоса в его голове и находить красоту в мире, «искусство спасло мне жизнь» — говорит он сам. Жанр: документальное кино. На языке оригинала с русскими субтитрами.

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