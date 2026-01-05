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Хрустальный мир

Театральная площадка «Скороход»
Московский проспект 107 к.5

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Завершение:

от 2100₽ до 2600₽
Возраст 18+
Спектакли

Про событие

Спектакль по мотивам рассказа Виктора Пелевина. Спектакль-победитель лаборатории RE: генерация. Главные герои, два молодых юнкера, патрулируют улицу Шпалерную в ночь на 24 октября 1917 года. Они должны не пропускать ни одного штатского в сторону Смольного. Юнкера живут во время исторических событий, но не замечают изменений, которые уже происходят вокруг. Они так увлечены философскими разговорами и видениями одурманенного мозга, что своей беспечностью приводят к катастрофе и окончательному крушению старого мира. Режиссёр — Фамил Джавадов. Художник — Егор Пшеничный. В ролях: Леня Нечаев, Иван Вальберг, Александр Лушин/Сергей Азеев, Роман Вебер и Юлия Захаркина.

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