Спектакль по мотивам рассказа Виктора Пелевина. Спектакль-победитель лаборатории RE: генерация. Главные герои, два молодых юнкера, патрулируют улицу Шпалерную в ночь на 24 октября 1917 года. Они должны не пропускать ни одного штатского в сторону Смольного. Юнкера живут во время исторических событий, но не замечают изменений, которые уже происходят вокруг. Они так увлечены философскими разговорами и видениями одурманенного мозга, что своей беспечностью приводят к катастрофе и окончательному крушению старого мира. Режиссёр — Фамил Джавадов. Художник — Егор Пшеничный. В ролях: Леня Нечаев, Иван Вальберг, Александр Лушин/Сергей Азеев, Роман Вебер и Юлия Захаркина.