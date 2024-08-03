Хетаг Хугаев. Проверочный стендап
Stage StandUp Club | Main Room, ул. Восстания 24/27Б
Начало:
Завершение:
от 1500₽ до 2000₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Резидент StandUp Store Moscow, участник «Stand Up» на «ТНТ», youtube канала «Woodoomedia». Хутаг проверит свои новые шутки тебе на радость! Запуск гостей в 20:30. Начало в 21:00.
Контакты
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи