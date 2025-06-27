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Хемингуэй в бокале

Секретер
Аптекарская набережная 6

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Завершение:

3000₽
Возраст 18+
Выставки
Еда

Про событие

Дегустационный вечер посвящён писателю, для которого вино было его вторым языком. Через него Хемингуэй говорил о тоске, дружбе, мужестве, и любви. Его персонажи пили Valpolicella, Tavel, Rioja — и вместе с этим в их жизнь входила ясность, свобода, прощение. Вместе с сомелье ты откроешь для себя вина, которые пили герои Хемингуэя, и прикоснёшься к миру, где вино становится образом. Что за человек — тот, кто пишет коротко, любит крепко, пьёт щедро? Что за герои — те, кто пьют не ради вкуса, а потому что так живётся? В программе: – Domini Veneti Valpolicella Classico (2023) — красное полусухое, лёгкое и терпкое как возвращение; – Arienzo Crianza (2019) — глубокая Риоха, с которой говорят о том, что словно было вчера; – Tavel (2022) — розовое как вечер на юге, как ощущение влюблённости, которое нельзя назвать словами.

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