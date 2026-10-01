Хэллоуин В Севкабеле
Гавань Васильевского острова, Кожевенная линия, 40Б
Начало:
Завершение:
от 600₽ до 1500₽
Возраст 18+
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Про событие
Севкабель превращается в эпицентр Хэллоуина: десятки актёров, умопомрачительные декорации и по-настоящему жуткая, но невероятно крутая атмосфера. Это больше, чем вечеринка — это полноценный фестиваль, где страшно и весело одновременно. Что тебя ждёт: топовые диджеи и МС — танцуй до утра; выступления артистов — яркие номера и шоу-программа; зона бесплатного грима — превратись в своего героя прямо на месте; неоновые браслеты знакомств — чтобы легко найти своих на танцполе; отдельная зона с бирпонгом — для тех, кто любит драйв и азарт; фотозона — чтобы сохранить лучшие моменты; сахарная вата — сладкий контраст к «страшной» тематике; большая Вип?зона — повышенный комфорт и отдельный сервис.
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