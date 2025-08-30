Грязный StandUp
ул. Восстания 24/27Б
Начало:
Завершение:
от 900₽ до 1100₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Мероприятие с рейтингом «R» — четыре комика, ведущий и ни одной запретной темы. Готовы услышать самые грязные шутки? Тогда вам точно сюда! Ведущий — Илья Буржинский. Запуск гостей в 23:00, начало в 23:30.
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