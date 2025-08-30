Мероприятие с рейтингом «R» — четыре комика, ведущий и ни одной запретной темы. Готовы услышать самые грязные шутки? Тогда вам точно сюда! Ведущий — Илья Буржинский. Запуск гостей в 23:00, начало в 23:30.