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  1. Санкт-Петербург
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Городской шаманизм

Triglinki
Рузовская улица, 21

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 16+
Концерты
Необычное

Про событие

Вечер, где звук оживает: открой магию внутри себя через голос, ритм и сердце. Сбрось груз будней и шагни в пространство, где творятся звуковые чудеса. Этот вечер как портал — для тех, кто хочет не просто отдохнуть, а по-настоящему оживить свою душу через силу звука. В программе вечера: • Звуковая медитация «Ключ к Сердцу» • Глубокое погружение в океан вибраций: от нежных мелодий поющих чаш до пульсирующих ритмов джембе • Целебные частоты, которые мягко растворят напряжения и откроют сердце для радости • Состояние глубокого покоя, в котором тело и ум вспоминают своё естественное состояние гармонии Раскрой свой истинный голос • Сбрось оковы и позволь голосу звучать свободно и мощно • Работа с мантрами и звуковыми практиками для пробуждения внутренней силы • Спонтанное пение, где не будет места оценкам, а только чистое самовыражение Это будет всеобщий джем: • Здесь каждый — творец. Бери инструмент, пой, танцуй или просто лови волну • Единение в общем звуковом потоке, где рождается настоящее чудо общности

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