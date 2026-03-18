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  1. Санкт-Петербург
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Голоса семьи

Узел
улица Некрасова, 3-5

Начало:

Завершение:

от 1200₽ до 2000₽
Возраст 16+
Спектакли

Про событие

Спектакль о внутреннем доме, который мы носим в себе. О попытке заново сложить себя из того, что хотелось бы стереть. У каждого живут свои голоса семьи. Воспоминания-вспышки врезаются в голову, напоминая о том, что было. А было ли это на самом деле? «Голоса семьи» — история молодого человека, который ушёл из дома и попал в новый мир, где пытается найти своё место. Но голоса прошлого не отпускают. Семья — это голоса, от которых не скрыться. Принять их — значит признать всё, что было. Иначе не будет будущего.

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