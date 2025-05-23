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Голос Земли: Пётр Термен х SymphoCat

Планетарий 1
наб. Обводного канала, 74Ц

Начало:

Завершение:

от 1200₽ до 1500₽
Возраст 6+
Выставки
Концерты
Необычное

Про событие

Фолк-проект двух музыкантов это оммаж первозданной музыке, корни которой простираются в историю человечества, во взаимодействие человека и природы. Основа выступления — песни народов мира, приобретающие новое звучание. Электромагнитные потоки и полевые записи, собранные из разных уголков нашей планеты, объединяются, чтобы создать уникальную звуковую медитацию, воспевающую красоту планеты Земля. Пётр Термен — электронный музыкант, исполнитель на терменвоксе, правнук создателя терменвокса Льва Термена. Илья SymphoCat — эмбиент композитор, создатель лейбла Симфоническая Тишина Внутри, куратор культурных программ на Новой сцене Александринского театра.

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