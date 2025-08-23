Моноспектакль о мужском внутреннем мире и о несчастной любви. Неважно, насколько ты сильный человек. Если ты начинаешь копаться в глубинах своего разума, если ты ищешь дно, от которого можно оттолкнуться, а там только бесконечная, неизведанная бездна, то ты точно останешься там... в этой темноте. Что же может вытянуть тебя к свету - любовь, признание, правда? Это история одного художника, добровольно запершегося в четырёх стенах в надежде отыскать истину. Разговоры с Бесом и заигрывания с Богом, попытки утопить себя в вине и в воспоминаниях, неприкрытая агрессия и обезоруживающая слабость - всё это в новом моноспектакле Глубже, чем.... Режиссер: Татьяна Завьялова В главной роли: Илья Наумов Спектакль поставлен по мотивам поэмы Эма Калинина - Дуал.