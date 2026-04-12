Gleb Filipchenkow — создатель шоукейса «Светомузыка» (Cvetamuzika). В пятницу он представит новое лайв-шоу с вокалистами, а также диджей-сет. Глеб — один из авторов нашумевшего трека «Mallorca». На поддержке: ZOK ZOK & Zlaman, Lobanov, Netochno.