Gleb Filipchenkow
Ibiza, Россия, Санкт-Петербург, Садовая ул., 12
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Завершение:
от 2500₽ до 4000₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Gleb Filipchenkow — создатель шоукейса «Светомузыка» (Cvetamuzika). В пятницу он представит новое лайв-шоу с вокалистами, а также диджей-сет. Глеб — один из авторов нашумевшего трека «Mallorca». На поддержке: ZOK ZOK & Zlaman, Lobanov, Netochno.
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