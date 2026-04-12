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Gleb Filipchenkow

Ibiza, Россия, Санкт-Петербург, Садовая ул., 12

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Завершение:

от 2500₽ до 4000₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Gleb Filipchenkow — создатель шоукейса «Светомузыка» (Cvetamuzika). В пятницу он представит новое лайв-шоу с вокалистами, а также диджей-сет. Глеб — один из авторов нашумевшего трека «Mallorca». На поддержке: ZOK ZOK & Zlaman, Lobanov, Netochno.

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