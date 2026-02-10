Из Калифорнии в Берлин, из Нью-Йорка на Ибицу: её гастрольный график это мечта любого диджея. Она играет на одной сцене с великими диджеями. Она появляется на афишах самых знаковых фестивалей и значимых клубов мира. На этой неделе — GiZ Начало в 22:00 Вход — 1000 руб. (с 23:00)