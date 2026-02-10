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GiZ

Арка, Большая Конюшенная улица, 27

Начало:

Завершение:

от 0₽ до 1000₽
Возраст 21+
Вечеринки

Про событие

Из Калифорнии в Берлин, из Нью-Йорка на Ибицу: её гастрольный график это мечта любого диджея. Она играет на одной сцене с великими диджеями. Она появляется на афишах самых знаковых фестивалей и значимых клубов мира. На этой неделе — GiZ Начало в 22:00 Вход — 1000 руб. (с 23:00)

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