Гипнотеатр Бранко Душича
улица Некрасова, 3-5
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от 1000₽ до 2000₽
Возраст 18+
Спектакли
Про событие
Фантасмагория по мотивам новелл Томаса Манна «Марио и волшебник», «Паяц», «Луизхен». Зрители оказываются на гротескном магическом сеансе югославского гипнотизера Бранко Душича – циника и острослова. Он манипулирует зрительским вниманием и своей маленькой труппой, которая разыграет перед зрителями историю одного неравного брака и одной несбывшейся надежды. Случайность или закономерность? Кто здесь жертва, а кто агрессор? Реальность оказывается сложнее моральных конструктов.
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