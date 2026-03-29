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Гипнотеатр Бранко Душича

Узел
улица Некрасова, 3-5

Начало:

Завершение:

от 1000₽ до 2000₽
Возраст 18+
Спектакли

Про событие

Фантасмагория по мотивам новелл Томаса Манна «Марио и волшебник», «Паяц», «Луизхен». Зрители оказываются на гротескном магическом сеансе югославского гипнотизера Бранко Душича – циника и острослова. Он манипулирует зрительским вниманием и своей маленькой труппой, которая разыграет перед зрителями историю одного неравного брака и одной несбывшейся надежды. Случайность или закономерность? Кто здесь жертва, а кто агрессор? Реальность оказывается сложнее моральных конструктов.

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