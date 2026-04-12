Гиперпространство 2
Грузинская улица, 3к1Б
Начало:
Завершение:
от 500₽ до 600₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Две сцены, 16 отборных диджеев, более сотни ламповых ТВ и 6 кВт звука откроют дыру в реальности и времени, в которую высосет всю ноябрьскую хтонь. Две сцены с радикально противоположным звуковым наполнением и кротовая нора между ними заставят тебя выживать в 140 ударов в минуту на Мейне и свяжут с трансцендентным через эмбиент на Бэке. И не забудь, что в Гиперпространстве времени не существует.
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