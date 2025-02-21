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Gentelmen's weekend

Сплетни бар by Anna Asti
Большая Конюшенная ул., 2

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 18+
Вечеринки
Еда

Про событие

Господа и их спутницы жизни, вас ожидает серия вечеринок, посвящённых мужеству и силе прекрасных мужчин. В программе каждого вечера самая модная музыка, авторские коктейли от музы бара, подарки от партнёров и праздничная атмосфера — всё это ждёт тебя.

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