Гарри Поттер. Espressivo Orchestra
Кожевенная линия, 30
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от 2700₽ до 4000₽
Возраст 6+
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Про событие
Сова из Хогвартса наконец-то нашла тебя! Окунисьв волшебный мир Гарри Поттера вместе с одним из самых востребованных оркестров Петербурга Espressivo Orchestra на мультимедийном концерте в Люмионе на берегу Финского залива! Любимые саундтреки из знаменитого фэнтези прозвучат в сопровождении зрелищного видеоряда на огромных экранах с эффектом полного погружения. Арт-пространство нового формата наполнит завораживающая живая музыка авторства известного кинокомпозитора Джона Уильямса из первых трех частей поттерианы.
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