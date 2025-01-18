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Гарри Поттер. Espressivo Orchestra

Lumion
Кожевенная линия, 30

Начало:

Завершение:

от 2700₽ до 4000₽
Возраст 6+
Выставки
Концерты

Про событие

Сова из Хогвартса наконец-то нашла тебя! Окунисьв волшебный мир Гарри Поттера вместе с одним из самых востребованных оркестров Петербурга Espressivo Orchestra на мультимедийном концерте в Люмионе на берегу Финского залива! Любимые саундтреки из знаменитого фэнтези прозвучат в сопровождении зрелищного видеоряда на огромных экранах с эффектом полного погружения. Арт-пространство нового формата наполнит завораживающая живая музыка авторства известного кинокомпозитора Джона Уильямса из первых трех частей поттерианы.

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