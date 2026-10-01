Осень — не время для печали. Лесной фестивальный сезон закончен, и птицы улетели на юг. Но проснулись шаманы и потянулись на северо-запад. Один из них приехал сюда из Индии. Дальше будет она — новая, улётная, зажигательно-бомбически-красиво-увлекательная, прощально-осенняя Garipatti. Лайн-ап: 23:00 — 00:30 — Doozer 00:30 — 02:00 — Su:mo 02:00 — 04:00 — DJ Myst 04:00 — 05:30 — Ahau 05:30 — 07:00 — Bulawin