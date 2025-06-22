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Гамлет. Декоммуникация

Театральный лофт «За нарисованным очагом»
Арсенальная ул., 2

Начало:

Завершение:

от 1500₽ до 5200₽
Возраст 18+
Спектакли

Про событие

Экспериментальный спектакль (по пьесе Осаму Дадзая «Новый Гамлет»). Дадзай писал о тревожности, саморазрушении, одиночестве — и делал это предельно честно, превращая личную уязвимость в основу своих произведений. В его версии Гамлета, написанной в 1941 году, всем известный образ действительно предстаёт по-новому: он не герой и не злодей, он — человек. Человек, пытающийся разобраться, как жить, когда внутри всё рушится, когда постепенно теряется способность притворяться «нормальным». Сохраняя модификации драматурга и традиции японского театра, спектакль дополняет эту трагедию использованием искусственного интеллекта и современных технологий. Отдавая целые роли персонажей технике и порой превращая сценическое действие в компьютерную игру, режиссёр создаёт не только насыщенное смыслами и визуально выразительное произведение, но и погружает в эксперимент — как долго мы можем находиться в условиях отсутствия коммуникации? Что происходит с нами в этот период? И возможно ли создать её вновь? Поиск нового способа общения — актёров друг с другом и с ролью, персонажей со зрителем, и попросту человека с человеком - и есть ткань этого спектакля. Это не только глубокая рефлексия о внутренней борьбе и поиске себя, но и провокация к размышлению о границах взаимодействия в современном мире! Режиссёр: Георгий Безлюдных. Актёры: Зубарев Никита, Жукова Анастасия.

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