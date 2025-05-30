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Франкенштейн, или современный Прометей

Пространство Красный квадрат | Театр U
Троицкая площадь Петроградской стороны, 1

Начало:

Завершение:

1200₽
Возраст 18+
Спектакли

Про событие

Как создать живое существо из неживой материи? Зритель следит как доктор Виктор Франкенштейн воплотит проект своей жизни. Что дальше? Оживление человека разве это в его руках? Какие опасности скрываются за знаниями и что происходит, когда человек ожидает получить больше, чем дано ему от своей природы? Сюрреалистичное размышление о современном человеке: Из чего я создан? Кто я такой в сути? Все что остается - бить по ржавой трубе и на звуки иных не рассчитывать.. Очевидно: я не достоин. Это все для других, чистых и святых... Бред! И грубая материя расплавится огнем. Режиссер: Даяна Низамутдинова.

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