Фотография, документальный взгляд и пластический театр сливаются в одно целое. Это история поиска себя, выраженная через серию фотографий и пластическое действие. Режиссер и фотограф Светлана Амирханова: «Однажды холодным январским вечером я уволилась и отправилась искать. Я не знала, куда я иду и зачем, но было предчувствие — желание двигаться навстречу к себе. Так началось это движение, иногда на ощупь, по кругу, по шею в болоте. И всегда рядом оказывались люди, которые не давали мне утонуть и помогали обрести себя. Все они искали: вдохновение, близких, правды, свободы, себя… Так родилась серия фотографий о природе человека». Именно это серия стала основой выставки, а совместно с художественным руководителем и режиссером Театра «НИТИ» Вероникой Мамоновой приобрела сценическое воплощение. На этот раз пространство театра превратится в лес. Здесь зрители смогут не только бродить между образами и историями, но и стать участниками пластического перформанса вместе с актерами театра. «Я иду искать» — не просто выставка. Это живое переживание длиной всего лишь в несколько часов (выставка идет только один день), где ты сможешь почувствовать, как театр, пластика и фотография вместе создают историю о поиске себя. Это возможность стать частью необычного творческого высказывания и открыть в себе что-то новое.