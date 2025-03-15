Главный цветочный фестиваль Петербурга. Тебя ждёт: — Выставка-продажа растений для дома: от простых до коллекционных и экзотических — Грунты, удобрения и керамика для зелёных любимцев — Сушёные травы и изделия из них — Живые цветы и выставка флористических композиций А также: лекции и мастер-классы по содержанию растений и флордизайну, по изготовлению травяных сборов, выставка удивительных растений, чилл-зона с гигантской жабой, фотозона, дегустация травяных чаёв и другой интерактив. Билет действует оба дня фестиваля.