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Flora Fest

ДК Кирова, Большой проспект Васильевского острова, 83

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400₽
Возраст 0+
Фестивали

Про событие

Главный цветочный фестиваль Петербурга. Тебя ждёт: — Выставка-продажа растений для дома: от простых до коллекционных и экзотических — Грунты, удобрения и керамика для зелёных любимцев — Сушёные травы и изделия из них — Живые цветы и выставка флористических композиций А также: лекции и мастер-классы по содержанию растений и флордизайну, по изготовлению травяных сборов, выставка удивительных растений, чилл-зона с гигантской жабой, фотозона, дегустация травяных чаёв и другой интерактив. Билет действует оба дня фестиваля.

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