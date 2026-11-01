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Филуме

Театральная площадка «Зал#3»
пр. Медиков, д. 3А

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от 800₽ до 1500₽
Возраст 16+
Спектакли

Про событие

Диалоги по мотивам комедии Эдуардо де Филиппо «Филумена Мартурано» в постановке Независимого режиссёрского проекта Юлии Паниной. В этой классической пьесе интересна история женщины и мужчины. Не семейная. Не социальная. Только Женщина и Мужчина. И не персонажи классической пьесы, а актёры — в её ситуациях. Как Ева и Адам, которые познают этот мир, открывают его для себя — одни, без свидетелей. Это только их история, в которой главным становится сам человек и то, как отзывается слово, сказанное одним человеком другому. Казалось бы, совершенно обесцененные сейчас слова по-прежнему могут и убивать, и возвращать опору в жизни. Слова отражают время. Могут быть поступком и пустым звуком. И, конечно, спектакль о любви. Только о ней.

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