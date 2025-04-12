Почему люди восхищаются Джокондой? Потому что она гениальна — или потому что все вокруг решили, что она гениальна? А как насчет философии: что важнее — вечная сущность или консенсус академического сообщества? Почему одни идеи становятся бессмертными, а другие исчезают, не оставив следа? Что делает произведение искусства значимым — его внутренняя сила или общественное признание? Философы называют это спором эссенциалистов и институционалистов. Приходи поучаствовать в открытой дискуссии на стыке философии, искусства и культурных игр. В центре спора две мировоззренческие позиции: Эссенциализм — за то, что смысл и ценность живут в самих идеях и произведениях, вне зависимости от мнений. Институционализм — за то, что признание определяет значимость, и именно профессиональные сообщества придают идеям вес. Доктора философских наук Артём Радеев и Александр Львов вступят в живой интеллектуальный поединок, отстаивая свои позиции с яркой аргументацией и примерами от Сократа до Дюшана. Каждый сможет не просто слушать, а вступать в дискуссию, возражать, задавать острые вопросы, делиться своими аргументами. Это не пыльная лекция— это настоящий живой спор, где твой голос имеет значение. За градусом накала страстей будет следить модератор Юлия Бутикова. Она не даст никому уйти в туман абстракций и обеспечит равные условия для всех голосов.