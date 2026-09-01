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Фестиваль «Живу у моря»

пространство «Пятый угол», Морская набережная, 9

Начало:

Завершение:

200₽
Возраст 6+
Фестивали
Мастер-классы

Про событие

Локальный фестиваль у Приморской. Тебя ждут: — квест по карте с загадками от «Пятого угла» и фотозаданиями от лаборатории РУЖ. Предложат два маршрута на выбор. — Лекция-знакомство с форматом свопа, обмен сезонными вещами, мастер-класс по обвесам. Всё это под курированием стилиста Анастасии Шураевой. — Паблик-токи: о создании своих учебников от преподавателя в академ классах гимназии 642 Натальи Толстой и о возрождении аналоговой фотографии от создателя лаборатории РУЖ Маши Вишневской. — Поп-ап доска объявлений и знакомства с новыми людьми. Вход за донат, рекомендуемая сумма от 200 рублей. Свяжутся по указанному контакту с ссылкой для перевода.

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