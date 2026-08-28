Грязный стендап
ул. Восстания 24/27Б
Начало:
Завершение:
от 900₽ до 1100₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Мероприятие с рейтингом «18+» — четыре комика, ведущий и ни одной запретной темы. Готов услышать самые грязные шутки? Тогда тебе точно сюда! Приобретая билет и посещая мероприятие, ты даёшь согласие на осуществление организатором и третьими лицами фото- и видеосъемки, а также на дальнейшее использование твоего изображения (ст. 152.1 ГК РФ), в том числе в составе аудиовизуальных произведений, для информационных, отчётных и рекламных материалов заведения в социальных сетях и сети Интернет.
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